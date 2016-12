Apple dominoi taas joulua – Menetti asemiaan Samsungille ja Huaweille

Yhdysvalloissaon perinteisesti hallinnut jouluviikon mobiililaiteaktivointitilastoja ja sama kaava jatkuu tänäkin vuonna. Markkinatutkimusyhtiö Flurryn mukaan 44 prosenttia jouluna käyttöönotetuista puhelimista oli Applen laitteita.Applella on edelleen vahva asema joulumyynnissä, mutta sen osuus kaikista aktivoinneista on kuitenkin laskenut vuodentakaisesta. Viime vuonna iPhonen ja iPadin osuus jouluviikon aktivoinneista oli Flurryn mukaan 49,1 prosenttia. Asiakkaita Applelta on kaapannut esimerkiksi Samsung, jonka osuus aktivoinneista kasvoi 19,8 prosentista 21 prosenttiin. Osuus kasvoi, vaikkei Samsungilla ollutkaan tarjota uutuuslaitetta joulumyyntiin Galaxy Note 7:n epäonnistuneen lanseerauksen takia.Selkeisiin voittajiin kuului myös Suomessa vahvasti noussut Huawei. Vuosi sitten Huawei ei mahtunut Flurryn tilastoissa top 5:een, mutta nyt se on kolmantena kolmen prosentin osuudella.Suurinäyttöiset puhelimet näyttävät kasvattavan myös suosiotaan. Jouluviikon aktivoinneista 5,0–6,9 tuuman puhelimia oli peräti 37 prosenttia, kun pari vuotta sitten lukema oli vain 13 prosenttia. "Puhlettien" suosiosta huolimatta pienikokoisten tablettien suosio on pysynyt vakaana.