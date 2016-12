Snapdragon 835:n testitulokset vuotivat – Onko syytä innostua?

Ensi vuoden-huippupuhelimista löytyvästä:stä on saatu esimakua vuotaneiden suorituskykytestien muodossa. CES-messuilla piiristä saadaan todennäköisesti lisää uutta tietoa.Vuotaneiden tietojen perusteella-pohjaisella laitteella saavutetaan-testissä tulokset 1844 ja 5426 pistettä (single-core, multi-core). Järjestelmätietojen mukaan testi suoritettiin-nimisellä laitteella, joka voi olla ohjelmisto- ja laitekehittäjille tarkoitettu kehitysalusta eikä varsinaisesti mikään kaupallinen tuote.Näin ollen tulokset eivät anna välttämättä oikeaa kuvaa Snapdragon 835:n lopullisesta suorituskyvystä, vaikka tiedot olisivatkin aitoja. Piiriä tai sillä suoritettavan ohjelman koodia ei ole välttämättä optimoitu tai kehitysalustan suunnittelussa on voitu ottaa vapauksia, jotka eivät ole mahdollisia oikeassa tuotteessa.Applen iPhone 7 saavuttaa Geekbench 4:n single-core-testissä 3294 pistettä ja multi-core-testissä 5360 pistettä. Galaxy S7:n pisteet samoissa testeissä on vastaavasti 1784 ja 5201. Snapdragon 835 ei siis näyttäisi tuovan mitenkään mahdottoman suurta suorituskyvyllistä parannusta, vaikka se onkin valmistettu 10 nanometrin tekniikalla.