Samsung vahvisti: Uusi Android tulossa pian S7:lle

Samsungin tämän vuoden ehdoton ykköslaite älypuhelinten osalta oli Galaxy S7 ja sen sisarmalli Galaxy S7 Edge. Erityisesti Note7-mallin katastrofaalisen epäonnistumisen jälkeen S-malliston tärkeys on kasvanut.Yhtiöstä paljastettiin tänään hyviä uutisia Galaxy S -mallistoon sijoittaneille, kertoo 9to5Google . Tulossa on vihdoin Android-päivitys uuteen Nougat-versioon Galaxy S7:lle ja S7 Edgelle. Tässä vaiheessa ei ole tietoa tarkalleen mikä versionumero tulee saataville, mutta päivitys on joka tapauksessa tulossa ensi kuussa.Voi olla, että alkuun tulee vain Android Nougatin ensimmäinen 7.0-versio, mutta myöhemmin päivitetään uudempaan 7.1.1-versioon, joka esiteltiin Googlen toimesta joulukuun alussa. Vaikka 7.0 on merkittävämpi versio, niin myös 7.1.1 tuo mukanaan mukavia uudistuksia, muun muassa tehoparannuksia, uusia emoji- ja GIF-kuvia, uuden kamerakäyttöliittymän sekä sovelluspikavallinnat.Tarkkoja päivämääriä ei ole tiedossa ja päivitys saapuu laitteisiin todennäköisesti porrastettuna, mutta kuitenkin tammikuun aikana ja Samsungin mukaan niin pian kuin mahdollista.