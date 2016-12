Näin vapautat helposti tilaa Android-laitteelta

Maailmalla on pitkälti toista miljardia Android-laitetta, joista suurin osa ei ole tämän päivän huipputeknologiaa. Osassa suorituskyvyn lisäksi ongelmaksi erityisesti myöhemmin laitteen elinkaaren aikana muodostuu tallennustila. Onneksi laitteen elinikää voi usein pidentää puhdistamalla laitetta turhista tiedostoista.Laitteen tallennustilan vapauttamiseen on monta keinoa, joiden tehokkuus riippuu kovasti mm. laitteesta ja siihen asennetuista ohjelmista, mutta oheisten kohtien läpikäyminen on nopea keino varmistaa, että helposti vapautettava tallennustila on otettu takaisin omaan käyttöön.Käytössä olevan ja käytetyn tallennustilan määrän voit tarkistaa-sovelluksen kohdasta(taiNäiden keinojen avulla tallennustilaa vapautuu useimmiten varsin mukavasti, mutta joskus tallennustilan vapauttaminen voi vaatia jopa tehdasasetusten palauttamisen. Se ei kuitenkaan ole kovin mukava toimenpide, erityisesti, jos haluaa säilyttää vähintään osan tiedostoista.Mikäli mieleen tulee jotain helppoja ja toimivia ratkaisuja tallennustilan vapauttamiseen niin kerrothan kommenteissa!