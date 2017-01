Konenäkö tulee puhelimiin – Näin nopeasti kamera tunnistaa kohteen

uuden Snapdragon 835 -järjestelmäpiirin keskeisimpiin uusiin ominaisuuksiin kuuluu Hexagon 682 -niminen signaaliprosessori (DSP), josta löytyy tuki Googlen TensorFlow-frameworkille. TensorFlow on tarkoitettu tekoälyä ja koneoppimista hyödyntäviin sovelluksiin.Qualcomm esittelee signaaliprosessorin etuja tavanomaiseen suorittimeen nähden kkonenäkötehtävissä uudella videolla, jossa samanlaisilla laitteilla tunnistetaan kameran eteen tuotuja objekteja. Ohjelmien käyttämä konenäkö on toteutettu Googlen TensorFlow'n avulla. Vertailuparin ainoa ero on se, että toinen laitteista käsittelee konenäkötehtävät suoritinytimellä ja toinen taas on optimoitu käyttämään Snapdragon 835:n Hexagon 682 -signaaliprosessoria.Hexagon-signaaliprosessoria hyödynnetään pääasiassa video- ja äänikäsittelyssä, joiden suorittaminen suorittimella tai grafiikkaohjaimella olisi liian hidasta. Qualcommin mukaan piiri soveltuu hyvin myös tekoälyä vaativiin tehtäviin. Julkaistulla videolla Hexagon-piiri pystyy käsittelemään analysointia varten tarvittavaa kuvamateriaalia paljon nopeammin (korkeampi FPS) sekä tunnistamaan kohteen nopeammin kuin suoritin. Hexagon-piirillä suoritettava sovevllus tunnisti kohteet myös korkeammalla varmuudella.Video on katsottavissa Qualcommin verkkosivuilta