Tuleeko Android Nougat Galaxy S7:lle jo ensi viikolla?

on luvannut julkaista-älypuhelimille tammikuun aikana. Ajankohta on hieman epämääräinen, mutta uuden vuodon ansiosta siihen on saatu hieman tarkennusta.Euroopassa myytäviin Galaxy S7 -malleihin (SM-G935F) päivitys saatetaan julkaista jo 17. tammikuuta eli vajaan viikon kuluttua. Näin väitetään ainakin ruutukaappauksessa, joka esittää Samsung Turkin kommenttia Nougat-päivityksen saatavuudesta. Ruutukaappauksen teksti on käännetty automaattikääntäjällä turkista espanjaksi, mutta uutisen julkaisseen The Android Soul -sivuston mukaan he ovat saaneet myös ruutukaappauksen alkuperäisestä turkinkielisestä tekstistä Netissä kiertävien ruutukaappausten tietoihin ei välttämättä kannata uskoa sokeasti, mutta ajankohta vaikuttaa ainakin periaatteessa täysin uskottavalta. Eri maiden operaattoreilla voi kestää oma aikansa päivityksen julkaisun kanssa, joten kaikkialla Nougat ei välttämättä tule saataville vielä tammikuun 17. päivänä.