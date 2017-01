Samsung toi uutta väriä Galaxy S7:ään

Samsung on kertonut, että se tuo uuden värivaihtoehdon tämänhetkiselle älypuhelinmalliston ykkösmallille. Galaxy S7 -tuoteperheen lippulaivamalli Galaxy S7 edge saa nyt kuudennen värivaihtoehdon.Aiempien värivaihtoehtojen (Onyx, Kulta Platina, Titaani Hopea, Pearl White ja Pink Gold) lisäksi myyntiin tulee nyt Blue Coral -väri, joka on vaaleahko, metallinhohtoinen sininen väri, jonka aksenttina toimii kultainen metallikehys.Yhtiön mukaan erikoissävy antaa vaikutelman, että "puhelimen pinta olisi valaistu sisältäpäin". Kyseisen väri on nimensä mukaan saanut inspiraationsa luonnosta ja se tuo mieleen aiempien vuosien siniset Galaxy-mallit.Samsung selkeästi pyrkii julkistuksella nostamaan viime vuoden malliston myyntilukemia odotellessa seuraavien kuukausien aikana julkistettavia uusia Galaxy S -huippumalleja.