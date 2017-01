ZeroPhone on Raspberry Pi:stä rakennettu puhelin

Älypuhelimet kehittyvät yhä monipuolisemmiksi ja monimutkaisemmiksi laitteiksi päivä toisensa jälkeen. Erityisesti hieman vanhemmalla sukupolvella tulee usein mieleen, että olisi kiva siirtyä takaisin aikaan jolloin matkapuhelin oli matkapuhelin.Toki kaupoista löytyy edelleen niin kutsuttuja tyhmiä puhelimia, jotka eivät tarjoa sovelluskauppoja ja sormenjälkilukijoita. Yksi vaihtoehto lisää on koota itse oma puhelin.Tällaista ratkaisua on kehitetty projektissa, joka tunnetaan nimellä ZeroPhone. ZeroPhone on suositun taskukokoisen Raspberry Pi -tietokoneen pohjalle rakennettu matkapuhelin, joka on edullinen ja yksinkertainen.Sen hinta on noin 50 dollaria ja kaikki osat on ostettavissa eBaystä. Projektin sivustolla laitteen vahvuuksiksi luetellaan mm. tietoturva, korjattavuus ja helppo omien sovellusten luonti. Luonnollisesti kasaaminen vaatii hieman tee-se-itse-henkeä, joten aivan kaikille se ei ehkä sovellu.Lisäksi ominaisuudet (128x64 OLED näyttö, ainostaan 2G, jne) eivät ole välttämättä parhaasta päästä ja ulkonäkö on hieman karu.Mikäli elektroniikalla värkkääminen on kuitenkin lähellä sydäntä, niin suuntaa ehdottomasti projektin sivustolle lukemaan lisää aiheesta.