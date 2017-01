Samsung teki ennätystuloksen – Ennustaa älypuhelinkaupan kasvun hidastuvan

on julkaissut viime vuoden lopun tuloksensa. Galaxy Note 7:n myynnin lopettamisesta aiheutuneet kulut kirjattiin suurimmaksi osaksi heinä-syyskuun osavuositulokseen, minkä takia suurempia peikkoja Q4:n tulosjulkistuksesta ei löydy.Oikeastaan päinvastoin, sillä Samsungin liikevoitto oli vuoden lopulla poikkeuksellisen hyvä – suurin kolmeen vuoteen. Hyvän tuloksen taustalla oli vakaana pysynyt älypuhelinkauppa ja rajusti kasvanut puolijohdeliiketoiminta. Muistipiirien hinta on kasvanut ja lisäksi keskihintaisissa älypuhelimissa käytettävien järjestelmäpiirien kysyntä on kasvanut.Puolijohdeyksikön voidaan odottaa säilyttävän tuloskuntonsa jatkossakin, sillä esimerkiksi Qualcomm on ilmoittanut valmistavansa Snapdragon 835 -järjestelmäpiirit Samsungin 10 nanometrin tekniikalla. Samsung käyttänee tekniikkaansa myös omissa uusissa Exynos-piirissä.Samsung odottaa älypuhelinmarkkinan kasvun hidastuvan edelleen tänä vuonna ja asiakkaiden huomion siirtyvän palveluiden suuntaan. Samsungin arvion mukaan tekoälyllä tulee olemaan suuri rooli palveluiden laadun ja houkuttelevuuden parantamisessa.