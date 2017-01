Ensimmäinen paljastus Googlen tulevasta puhelimesta?

It was both a time constraint and an "internal conflict between hardware (namely, camera) and/or

waterproofing vs. price point". — Stephen Hall (@hallstephenj) January 25, 2017

Googlen viime syksyllä esittelemä Pixel-huippupuhelin ja sen suurempi XL-sisarmalli otettiin vastaan varsin mielekkäästi. Vaikka tylsänoloisessa Pixelissä on taatusti omat vikansa, niin se on kerännyt paljon faneja.Kyseesssä oli virallisesti hakuyhtiön ensimmäinen oma puhelin, eikä sitä markkinoitu kenenkään muun valmistajan nimellä. Tätä strategiaa Googlen on määrä jatkaa tänä vuonna uudella Pixel-puhelimella. Nyt verkosta on paljastunut ensimmäisiä tietoja kenties syksyllä julkaistavasta toisen sukupolven mallista.9to5Googlen Stephen Hall on Twitterissä kertonut, että hänen saamien tietojen mukaan Pixel saa kakkosversiossa vedenkestävyyden. Tämä tieto kerrottiin Hallille jo viime syksyllä, jolloin Google päätyi hintapoliittisista syistä jättämään vedenkestävyyden pois esikoisesta.Tieto kannattaa tosin ottaa varsin suurella varauksella, jota myös Hall on tehnyt. Hän ei ole kirjoittanut asiasta kummemmin tietäen, että minkäänlaista varmuutta ominaisuudesta ei ole. Vaikka Googlen suunnitelmat viime syksynä todella olivat, kuten Hall väittää, niin ne ovat hyvin voineet muuttua tai/ja muttuvat vielä tulevien kuukausien aikana.Veden- ja pölynkestävyys ovat tosin monen Pixeliä harkitsevan mielestä varmasti tervetullut uudistus. Googlen Pixel-malli on kutakuinkin iPhonen Android-vastine, mutta tällä osa-alueella se häviää.