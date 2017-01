Muistatko vielä Flappy Birdin? Kehittäjä julkaisi uuden koukuttavan pelin

Hyvin harva tunsi vietnamilaisen sovelluskehittäjän Dong Nguyenin, mutta vuonna 2013 hänet tunnettiin mobiilisovelluspiireissä ympäri maailman. Nousu lähes yhdessä yössä maailman maineeseen onnistui Flappy Bird -pelin ansiosta.Flappy Bird -pelissä iPhone- ja Android-pelaajia vetosi erityisesti sen haastavuus. Lentävää lintua piti ohjata periaatteessa hyvin yksinkertaisen radan läpi, mutta pelimekaniikka teki kuitenkin linnun ohjaamisesta vaikeaa. Pelin hankaluus ja toisaalta sen yksinkertainen luonne tekivät siitä niin koukuttavan pelin, että siitä julkaistiin tuhatmäärin erilaisia klooneja. Kloonituotantoa ruokki sekin, että Nguyen poisti pelinsä sovelluskaupoista saamansa suosion takia.Nguyen ei ole onnistunut toisintamaan Flappy Birdin menestystä, mutta pelikehitystä hän ei ole kuitenkaan lopettanut. Flappy Bird -kehittäjän tuorein pelijulkaisu on-kokoelmapeli, joka on saatavilla niin App Storen kuin Google Playnkin kautta . Pelin perusajatuksena on auttaa ninjaa väistämään erilaisia esteitä mahdollisimman kauan. Erilaisia väistelypelejä on koottu samaan pakettiin kuusi kappaletta.Peli toimii mainosrahoitteisesti eli kunkin suoritetun haasteen jälkeen pelaaja voi jatkaa katsottuaan mainoksen.