4G-verkko laajenee Suomessa – Operaattorit ottivat uudet taajuudet käyttöön

Suomalaiset operaattorit ovat aloittaneet toiminnan 700 megahertsin taajuusalueella, jota aiemmin hyödynnettiin televisiolähetysten välittämisessä. Kansainvälisten sopimusten johdosta taajuusalue on kuitenkin päätetty omistaa neljännen sukupolven matkapuhelinverkon käyttötarpeisiin.Operaattorit eivät aikailleet toiminnan aloittamisen kanssa, sillä 700 megahertsin taajuushuutokaupan ehtojen mukaan uudet taajuudet saa valjastaa 4G-käyttöön helmikuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Uusi alhaisempi taajuusalue mahdollistaa 4G-verkon kustannustehokkaan rakentamisen haja-asutusalueilla, sillä tukiasemaverkkoa voidaan rakentaa harvempaan kuin korkeilla taajuuksilla. Alhaisemmat taajuudet parantavat myös sisätilakuuluvuutta.Suurin osa Suomen 4G-verkoista on rakennettu 800 megahertsin taajuuksia hyväksi käyttäen. Kaupunkien keskustoissa käytetään korkeampia taajuuksia (1800 ja 2600 MHz).Sonera on ottanut 700 megahertsin taajuuksilla toimivan 4G-verkon käyttöön Porvoossa ja Tammelassa. DNA on tehnyt saman tempun Somerolla. Elisan 700 megahertsin verkko on käynnistetty Liperin Kaskesniemellä ja Salokylässä, Taipalsaaren Vehkataipaleella ja Tuusulan Hyrylässä.4G-verkon laajeneminen uudelle taajuusalueelle voi aiheuttaa ongelmia televisiolähetyksissä. Ohjeita ongelmatilanteiden ratkaisemiseen löytyy taajuustalkoot.fi-sivustolta