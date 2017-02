Huawei toi Suomeen uuden Honor 8 Liten

Suomen suosituin älypuhelinvalmistaja on tuonut markkinoille uuden, edullisen mallin. Huawein huippusuositun Honor-linjaston uusin tulokas on viime kesällä julkaistun Honor 8:n pikkuveli Honor 8 Lite.Honor 8 Lite lainaa paljon isoveljeltään ja näyttää liki identtiseltä. Sen taka- ja etuosa on pyöristettyä 2.5D-lasia ja runko tuttuun tapaan metallia. Tekniikasta löytyy mm. keskiraskaansarjan Kirin 655 -piiri, 3 gigatavua RAM-muistia, 16 gigatavua muistikortilla laajennettavaa tallennustilaa sekä 12 megapikselin kamera.Puhelimesta löytyy hintasegmentissään harvinainen sormenjälkilukija, jolla sisäänkirjautuminen onnistuu 0,3 sekunnissa. Sama aika menee kameralla automaattitarkennukseen, joka sekin on varsin vakuuttava saavutus.Laitteella on hintaa 269 euroa ja ennakkomyynti on alkanut tänään. Kauppoihin laite saapuu 17. päivä kuluvaa kuuta mustana ja valkoisena, helmikuun lopulla markkinoille tulee kultainen malli (kuva alla) ja maaliskuun alkupuolella puolestaan yläkuvan sininen versio.