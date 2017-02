Apple tekee kiusaa Spotifylle – Tärkeä johtaja lähti

Kilpailu suoratoistopalveluiden välillä käy kovana. Palvelut nokittelevat toisiaan jatkuvasti uusilla ominaisuuksilla ja uusilla sisällöillä, mutta kisaa käydään myös rekrytoinneissa.Tuoreena esimerkkinä on Spotifyn ja levy-yhtiöiden välisiä suhteita hoitaneen Steve Savocan siirtyminen Applen leipiin. Savocan tehtävän kuva ei kuitenkaan muuttunut, eli levy-yhtiösuhteet ovat edelleen hänen vastuulla, mutta nyt hän hoitaa niitä vain Apple Musiciin päin. Rekrytoinnista uutisoi Business Insider Ihmisten siirtymisessä yhtiöstä toiseen ei ole sinänsä mitään ihmeellistä, mutta Spotifyn tilanne tekee asiasta normaalia merkityksellisemmän. Spotify on listautumassa pörssiin ja yhtiön on siksi pystyttävä osoittamaan sijoittajille pystyvänsä tuottamaan voittoa. Listautumiseen liittyen Spotify on yrittänyt neuvotella itselleen edukkaampia sopimuksia levy-yhtiöiden kanssa. Nyt kun levy-yhtiösuhteista vastannut pomo on lähtenyt, on sopiminen hieman hankalampaa. TechCrunchin tietojen mukaan Spotify aikoisi viivästyttää listautumista ensi vuoteen. Syyksi kerrotaan juuri lisensointisopimukset.