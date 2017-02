Viikon ilmaispeli iPhonelle – Roofbot

App Storen tämän viikon ilmaispeliksi on valikoitunut Double Coconut -pelistudion kehittämä Roofbot: Puzzler On The Roof . Aiemmin pelistä on joutunut pulittamaan noin kolme euroa.Viime vuoden lopulla julkaistussa Rooftbotissa on ideana auttaa Roofie-nimistä robottihahmoa viemään erimuotoiset palikat niiden oikeille paikoille. Pelin haastavuutta lisää kuitenkin se, että taaksepäin ei pääse eli jo tehtyjä liikkeitä ei pysty kumoamaan. Palikoiden kuljetusreitit pitää siis suunnitella tarkasti ennen kuin robottia liikuttaa mihinkään.Alemmilla tasoilla reittien suunnittelu on helppoa, mutta tasojen noustessa kuljetettavien palikoiden määrä ja muotojen kirjavuus kasvaa.Roofbot valittiin viime vuonna Google Playn indiepelien parhaimmistoon. Peli on ladattavissa Androidille ilmaiseksi, mutta peli sisältää mainoksia ja sovelluksen sisäisiä ostoja.