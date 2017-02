YouTube tukee vihdon mobiilistriimaamista, mutta ei kaikilla

YouTube pysyi pitkään poissa suoratoistopalveluiden tieltä ja todennäköisesti pitkälti tästä syystä palvelut, kuten Twitch nousivat suureen suosioon. Sittemmin Alphabetin videopalvelu päätti ottaa suoratoiston tosissaan ja on toteuttanut ominaisuuksia, joilla sisällöntuottajat voivat tarjota videota livenä tilaajilleen.Silti YouTubelta on puuttunut vielä mahdollisuus mobiilistriimaukseen, jonka johdosta käyttäjät ovat siirtyneet Facebook Liven tai Periscopen käyttäjiksi, mutta sekin on pian korjautumassa. YouTube on vahvistanut, että sen mobile live streaming -ominaisuus saapuu myös mobiilisovellukseen. Valitettavasti sitä ei pääse käyttämään heti alkuun, mikäli ei satu kuulumaan suosituimpiin kanaviin, kertoo Engadget Heti alkuun vain suosituimmat sisällöntuottajat saavat YouTuben uuden työkalun käyttöön, sillä se rajoitetaan niin käyttöön, joilla on 10 000 tilaajaa. Tietysti tämä ei sisällä läheskään kaikkia YouTube-tuottajia, mutta ei hätää, sillä YouTube on myös kertonut, että ominaisuus tulee pian aivan kaikkien saataville.