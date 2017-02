Huhun mukaan iPhonen johto-ongelmiin tulossa helpotus iPhone 8:ssa

Apple teki näkökulmasta riippuen joko rohkean tai hölmön päätöksen poistaa 3,5 millimetrin kuulokeliitin viimeisimmistä iPhone-malleista. Tämä tarkoitti tietysti, että Lightning-liitännästä tuli myös kuulokeliitäntä ja tämä puolestaan johti ajoittain adapterien tarpeeseen.Jos iPhonella haluaa esimerkiksi kuunnella musiikkia langallisilla kuulokkeilla samalla kun ladaa laitetta, niin siihen tarvitsee adapterin. Mikäli haluaa käyttää 3,5 millimetrin liittimellä varustettuja kuulokkeita, niin siihen tarvitsee myös adapterin. Joihinkin tilanteisiin, kuten tilanteeseen, jossa kaksi edellistä tapausta yhdistyy, niin siihen saattaa tarvita kaksi tai useampia adaptereita.Onneksi huhut kertovat , että Apple on tuomassa ongelmaan hieman helpotusta tulevassa iPhone-sukupolvessa. KGI Securitiesin tunnettu Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo kertoo, että kaikki tänä vuonna julkistettavat uudet iPhone-mallit sisältävät langattoman latauksen.Appelta odotetaan tänä vuonna epätavallisesti kolmea mallia, jotka sisältävät paitsi iPhone 7s:n niin myös iPhone 8:n. Kuon mukaan Apple on tuomassa vihdoin langattoman latauksen omiin puhelimiinsa, ja sen saa sekä tulevat iPhone 7s että iPhone 8 -mallit.Ominaisuus on löytynyt useista kilpailijoiden malleista jo vuosia, mutta ei ole vielä saavuttanut sellaista statusta, että se löytyisi oletuksena kaikista huippumalleista. Kenties Apple nostaa langattoman latauksen profiilin uusiin sfääreihin.KGI Securitiesin raportti kertoo myös, että langaton lataus laittaa iPhonen sisustaa sen verran paljon uusiksi, että yhtiö joutuu tekemään uusia kompromisseja mm. 3D Touch -moduulin suhteen. Tämä voi tarkoittaa laitteissa entistä suurempaa hintaa.Toki tulevien iPhone-puhelinten julkaisu on vielä kaukana, joten vaikka huhut pitäisivätkin paikkansa, niin monta asiaa kerkeää vielä muuttumaan ennen syksyä. Yhtä kaikki, langaton lataus ainakin helpottaisi musiikin kuuntelua ladatessa puhelinta.