Nokian kumppani: Puhelimet viedään ihan oikeasti käsistä

Nokia-brändin alla älypuhelimia myyvämukaan kaikki valmistetut-puhelimet viedään käytännössä käsistä. Nokia Power User -sivustolle annetun kommentin mukaan yhtiö ei kykene valmistamaan niin paljoa puhelimia kuin niitä menisi kaupaksi Kiinassa.Nokia 6:n heikko saatavuus kiinalaisessa JD.com-verkkokaupassa on herättänyt aiheellisesti epäilyjä siitä, että HMD Global rajoittaisi tarkoituksellisesti tarjontaa saadakseen luotua keinotekoisen vaikutelman korkeasta kysynnästä. HMD Global kuitenkin kiistää käyttävänsä salamamyyntitaktiikkaa Nokia 6:n markkinoinnissa. Yhtiö tuo myyntiin puhelimia niin paljon ja nopeasti kuin se vain pystyy.HMD Global on saattanut aliarvioida Nokia-brändin vahvuuden Kiinassa, minkä takia tuotantoa ei ole pystytty varaamaan tarpeeksi paljon käyttöön. Kysyntää on lisännyt Kiinan uuteenvuoteen liittyvä kulutussesonki.Uusia Android-pohjaisia Nokia-puhelimia saatetaan esitellä hyvinkin pian lisää, sillä MWC-messut järjestetään Barcelonassa helmikuun lopulla. Suurilla puhelinmerkeillä on tapana esitellä alan suurimmilla messuilla uusia tuotteita.