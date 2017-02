Langaton lataus todella tulossa iPhoneen? Apple alkaa kehittää standardia

näyttäisi olevan vihdoin valmis siirtämään tuotemallistonsa langattomaan lataukseen. IT-jätti on nimittäin liittynyt Wireless Power Consortiumin jäseneksi Wireless Power Consortium on yksi keskeisimmistä langattomaa latausteknologiaa kehittävistä yhteenliittymistä ja se pyrkii edistämään Qi-standardin yleistymistä. Tärkeimpiä kilpailevia teknologioita ovat PMA ja Rezence, joiden taustalla olevat yhteenliittymät ilmoittivat kuitenkin vuonna 2015 yhdistymisestä.Vaikka Applen liittyminen Wireless Power Consortiumin jäseneksi on suuri voitto Qi-standardin näkökulmasta, voivat teknologiajätit olla samanaikaisesti kilpailevien konsortioiden jäseniä. Apple itse asiassa käyttää jo Qi-lataustekniikkaa jo Apple Watchissa, mutta standardia on kustomoitu älykelloa varten, minkä takia kolmansien osapuolien Qi-latausalustat eivät toimi Apple Watchin kanssa. WPC-jäsenyyden ansiosta Applella on sananvaltaa standardin kehitykseen.Applen on sanottu mahdollistavan seuraavan iPhonen lataamisen langattomasti, mutta käytetystä teknologiasta ei ole varmuutta. Tähän saakka luontevalta ratkaisulta on vaikuttanut Energousin radioaaltoihin perustuva lataustekniikka. WPC-jäsenyyden valossa Qin käyttö asemansa jo vakiinnuttaneena standardina näyttää kuitenkin mahdolliselta vaihtoehdolta.Energousin ratkaisun selvä etu on se, että lataaminen onnistuu ilman erillistä latausalustaa.