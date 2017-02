Supercellin kova kasvu tyssäsi – Liikevaihto putosi

on julkaissut viime vuoden tuloksensa. Uuden-pelin julkaisusta huolimatta yhtiön liikevaihto putosi hieman vuoteen 2015 verrattuna.Liikevaihto oli viime vuonna 2,1 miljardia euroa ja pudotusta vertailukauteen oli 10 miljoonaa euroa. Supercelliltä on kuitenkin totuttu odottamaan huimaa kasvua ja Clash Royale julkaisun takia korkeille odotuksille oli myös perusteita. Liikevaihto ei kuitenkaan kasvanut, syy lienee kilpailun kiristymisessä. Esimerkiksi Niantic onnistui villitsemään mobiilipelaajat ympäri maailman Pokémon Go -pelillä.Supercell onnistui kuitenkin parantamaan käyttökatettaan 917 miljoonaan euroon maltillisemman mainosbudjetin ansiosta. Parannus syntyi kuitenkin pääasiassa maltillisemmasta mainosbudjetista.Viime vuosi oli Supercellin kannalta myös siinä mielessä poikkeuksellinen, että japanilainen Softbank irtaantui yhtiöstä ja myi osuutensa kiinalaiselle Tencent-teknologiajätille. Omistajavaihdos ei ole vaikuttanut Supercellin arkeen toimitusjohtaja Ilkka Paanasen mukaan , vaan uusikin pääomistaja antaa yhtiön toimia täysin itsenäisesti.