Tämän takia Apple ei ole tehnyt massiivisia yrityskauppoja

Sijoituspiireissä on kummasteltuhaluttomuutta tehdä isoja yrityskauppoja, vaikka muut isomman kokoluokan teknologiayritykset toteuttavatkin niitä. Esimerkiksi Facebook osti WhatsAppin 19 miljardilla dollarilla ja Microsoft osti LinkedInin 26 miljardilla dollarilla.Apple on yli 40 vuotta vanha ja markkina-arvolla mitattuna maailman arvokkain yritys. Tästä huolimatta Applen suurin yrityskauppa on arvoltaan kolme miljardia dollaria ja muita yli miljardin dollarin arvoisia kauppoja yhtiö ei ole tiettävästi tehnyt. Bloombergin haastattelemien lähteiden mukaan isojen kauppojen vähäisyyttä selittää muutama seikka.Ensinnäkin Apple haluaa välttää riskejä, joita kiistatta isojen organisaatioiden yhteenliittämiseen liittyy. Lisäksi Applella on tapana tehdä asiat itse, joten se ei ole erityisen halukas käyttämään ulkopuolisia konsultteja apuna yritysjärjestelyiden suunnittelemisessa, vaikka Applella itsellään ei kokemusta tältä saralta löydykään.Tammikuussa osavuosituloksen julkaisun yhteydessä Applen toimitusjohtaja Tim Cook totesi, ettei yritys välttele tietoisesti isoja yrityskauppoja. Applen kiikarissa on ollutkin useampi iso järjestely: Imagination Technologiesin, McLarenin ja TimeWarnerin osto. Applen on huhuttu käyneen neuvotteluita jossakin vaiheessa myös Teslan kanssa.