Uudet Pokemonit ovat nyt vapaana – Lataa päivitys

on julkaissut ohjelmistopäivityksetAndroid- ja iOS-sovelluksille. Päivitys on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta Päivityksen suurin ja tärkein anti on 80 uuden Pokémon-hahmon lisääminen peliin. Toisen sukupolven monstereiden ilmestymisestä peliin ilmoitettiin tällä viikolla, mutta tarkka julkaisuajankohta jätettiin kuitenkin kertomatta. Nyt Niantic kertoo kuitenkin päivityksen olevan kaikkien pelaajien saatavilla ja uusien Pokémonien metsästämisen voi aloittaa.Erilaisia Pokémoneja julkaistu tähän mennessä yli 700 kappaletta, joten vangittavaa tulee vielä varmasti roppakaupalla lisää nyt julkaistun päivityksen jälkeenkin.