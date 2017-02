Tältä näyttää LG G6 kokonaisuudessaan

on antanut useammankin vinkin tulevan lippulaivapuhelimensa ominaisuuksista, mutta epävirallisiakin vuotoja puhelimesta on saatu riittämiin. Puhelimen julkaisun lähestyminen tietää myös vuotojen lisääntymistä.Tuoreimmat vuotokuvat ovat peräisin 9to5Google-sivustolta. Kuvissa G6 nähdään niin edestä kuin takaakin. Etupuolesta otetussa kuvassa puhelimen always-on-näyttö on todistettavasti päällä. Näyttö on muutenkin G6:ssa erikoinen, sillä 5,7-tuumaisen FullVision-näytön kuvasuhde on 18:9. Ajatuksena on kattaa laitteen etupuolesta mahdollisimman suuri osa näytöllä – tässä tavoitteessa LG on onnistunut kohtalaisen hyvin.Sormenjälkilukija on sijoitettu puhelimen takapuolelle, jossa sen yläpuolelta löytyvät kaksoiskamerajärjestelmä salamavaloineen. Kuvan perusteella G6:sta näyttäisi puuttuvan laser-pohjainen automaattitarkennus.