Ei enää halpoja älypuhelimia – HTC muutti suunnitelmiaan

on elänyt turbulenttista aikaa jo useamman vuoden ajan ja yhtiön strategioita on uudistettu jatkuvasti, kun nykyinen on todettu kannattamattomaksi. Uusi strategiamuutos on taas käsillä.Taiwanilaisyhtiö ilmoitti osavuosikatsauksensa yhteydessä , että se aikoo keskittyä jatkossa ainoastaan keskihintaisiin ja high-end-tason puhelimiin, joista yhtiö saa korkeaa katetta per myyty puhelin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei HTC:ltä ole enää tulossa alemman hintaluokan puhelinmalleja, vaan segmentti jätetään kiinalaisyhtiöiden temmellyskentäksi. Uusia puhelimia HTC aikoo julkaista kuluvan vuoden aikana kuudesta seitsemään.Nykyiset puhelinmallien tukea aiotaan kuitenkaan jatkaa, joten HTC:n asiakkailta ei vedetä mattoa jalkojen alta. Lisää puhelimia on siis vielä tulossa CES-messuilla esiteltyjen U Ultran ja U Playn kaveriksi.HTC:tä vaivaa sama tauti kuin Samsungiakin muutama vuosi sitten. Kiinalaiset älypuhelimerkit syövät eväät alemman hintaluokan puhelimissa ja Apple on vallannut alaa high-end-puhelimissa.