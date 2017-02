Paljastus: Seuraavan iPhonen etukamera onkin 3D-mallia

analyytikkoaikoo lisätä infrapunasensorin seuraavan iPhonen etukameran kylkeen. Sensorin tarkoituksena on auttaa kameraa kolmiulotteisessa hahmottamisessa – samaan tapaan kuin Xboxin Kinect-ohjaimessa.3D-hahmotuskyvyn ansiosta etukameraan suorituskyky esimerkiksi erilaisissa laajennetun todellisuuden sovelluksissa paranee oleellisesti – Snapchat löytänee keinon miten koirafiltteri saadaan toimimaan entistä tehokkaammin uuden kamerajärjestelmän alaisuudessa. Käyttäjä voisi periaatteessa myös muodostaa päästään 3D-mallin ja käyttää sitä esimerkiksi avatar-hahmoissa.Apple on ostanut useita teknologiayhtiöitä, joilla lienee ollut näppinsä pelissä kyseisen ominaisuuden kehittämisessä. Apple osti esimerkiksi jo vuonna 2013 israelilaisen Primesensen, jonak 3D-hahmotuksen mahdollistavaa teknologiaa on käytetty juuri Kinect-ohjaimessa. Lisäksi ostoslistalta löytyy esimerkiksi Faceshift, jonka markkeritekniikan ansiosta erilaiset avatar-hahmot saadaan tarkasti reagoimaan käyttäjän ilmeisiin. Emotientin tekniikan avulla Apple pystyy taas tulkitsemaan ihmisten tunnetiloja ilmeiden perusteella.