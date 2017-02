Galaxy S8:n tehopiiri paljastettiin – Tässä on Exynos 8895

On yleisesti tiedetty, että:aan tulee 10 nanometrin tekniikalla järjestelmäpiiri ja joissain alueilla puhelinta myydään Snapdragon 835 -piirillä, mutta millainen suoritin Exynos-versioihin tulee. Vastaus kysymykseen on nyt saatu, sillä Samsung on esitellyt uuden Exynos 8895 -järjestelmäpiirin Samsung ei tietenkään suoraan sano Exynos 9 Series 8895:n löytävän tiensä Galaxy S8:aan, mutta historian perusteella se vaikuttaa aika selvältä. On myös epätodennäköistä, että Samsung olisi luonut toisen järjestelmäpiirin omaa high-end-puhelinta varten.Exynos 8895:ssä on kaikkiaan kahdeksan 64-bittistä suoritinydintä, joista neljä tehokkainta on Samsungin itse suunnittelemia. Peruskäyttöön tarkoitetut neljä ydintä on ARM:n Cortex-A53-mallia. Ytimien kellotaajuuksia Samsung ei paljastanut, mutta 10 nanometrin tuotantoprosessin avulla virrankulutusta saatu laskettua 40 prosenttia 14 nanometrin tekniikkaan verrattuna (vaihtoehtoisesti virrankulutus voidaan pitää samana, jolloin suorituskyky kasvaa 27 prosenttia). Grafiikkaohjaimeksi on valittu ARM:n Mali-G71 MP20.Sisäänrakennettu modeemi tukee jopa gigabitin verkkoyhteyksiä.