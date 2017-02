Tällaisia Galaxy S8 ja Galaxy S8+ ovat

:n ja sen suuremman-sisarmallin julkaisuun on vielä kuukausi aikaa, mutta Technobuffalo-verkkosivusto on jo saanut käsiinsä tiedot puhelimien teknisistä ominaisuuksista. Laitteiden ulkonäkö on jo vuotanut muutamaan otteeseen.Technobuffalon välittämien tietojen perusteella Galaxy S8- ja Galaxy S8+-ovat teknisesti lähes identtisiä laitteita. Näytön koko on eri (5,8" vs. 6,2"), minkä takia myös fyysiset mitat ja akun koko on todennäköisesti Plus-versiossa suuremmat – näitä tietoja vuodosta ei kuitenkaan ilmene. Kameroissa, muistin määrässä tai muissa laadullisissa ominaisuuksissa ei kuitenkaan ole mallien välillä eroa.Sivuston vuotamista kuvista ei ilmene järjestelmäpiiriin liittyviä tietoja, mutta oletettavasti Samsung käyttää molemmissa puhelimissa sekä Exynos 8895:tä ja Snapdragon 835:tä (riippuen markkina-alueesta).Samsung on siis tehnyt kuluttajille ostopäätöksen helpoksi: valinnan voi tehdä pelkän näytön koon perusteella (tosin puhelimet tulevat varmasti eroamaan toisistaan myös hinnassa).