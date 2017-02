Nokian Android-puhelimet esitellään pian – Seuraa julkistusta suorana

Tätä päivää on odotettu sen jälkeen kun Microsoft osti Nokian puhelinliiketoiminnot: Nokia palaa taas areenoille. Tällä kertaa tosin Nokia itse ei tee paluuta, mutta sen brändillä aletaan taas myydä älypuhelimia. HMD Global julkistaa tänään kello 17.30 MWC-messuilla uusia Android-pohjaisia Nokia-puhelimia.HMD Globalin odotetaan esittelevän ainakin neljä uutta puhelinta. Näistä ensimmäinen on Nokia 6, joka itse asiassa on tullut jo myyntiin Kiinassa. Sen lisäksi HMD:n älypuhelinvalikoimaa täydentää Nokia 5 ja Nokia 3.Ehkä kaikkein kiinnostavin uutuus on kuitenkin huhuttu Nokia 3310. Kyseessä olisi vuosituhannen alun klassikon uudelleenlämmitetty versio, mutta ei kuitenkaan täysi modernisoitu puhelin.Julkistuksia voi seurata suorana Nokia Mobilen Facebook-sivujen välityksellä tai vaihtoehtoisesti YouTubesta 360 asteen lähetyksenä