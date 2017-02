Sonyn uusi Xperia vie älypuhelimella kuvaamisen täysin uudelle tasolle

esitteli-messujen avajaispäivänä kolme uutta-puhelinta. Kolmikon teknisesti kaikkein edistyksellisin mallin on, josta löytyy maailman ensimmäinen-tarkkuuksinen-näyttö. Ensimmäisen 4K-näyttöisen älypuhelimen esitteli jo vuonna 2015, Xperia X5 Premiumin Xperia XZ Premiumin huipputarkalla näytöllä on kokoa 5,5 tuumaa. Vaikka Sony voikin kehua puhelimen näytön olevan ensimmäinen 4K-resoluution HDR-näyttö, niin ensimmäinen HDR:ää tukeva mobiililaite se ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi LG G6:n näyttö tukee myös HDR-tekniikkaa. Xperia XZ Premiumista löytyy muutakin poikkeuksellista: 19 megapikselin-kamera.Motion Eye -kamera on Sonyn markkinointi termi yhtiön itse kehittämälle uudelle CMOS-kennotekniikalle, jonka se esitteli aiemmin tänä vuonna. Sony on käytännössä lisännyt CMOS-kennon alle DRAM-muistipiirin, minkä mahdollistaman suuren lukunopeuden ansiosta kameralla voidaan kuvata videoita peräti 960 FPS:n kuvataajuudella. Pitkiin videoihin näin suurta kuvataajuutta ei ole järkevää käyttää, koska puhelimen muisti loppuu alta aikayksikön. Tekniikan avulla voidaan kuitenkin luoda näyttäviä hidastevideoita ohikiitävistä hetkistä.Xperia XZ Premiumista löytyy lisäksi Snapdragon 835 -järjestelmäpiiri, USB-C-liitäntä (3.1) ja Sonylle ominaiseen tyyliin puhelin on pölyn- ja vedenkestävä. Puhelin tulee myyntiin Suomessa touko-kesäkuussa 799 euron suositushintaan.Sony esitteli MWC:ssä myös Xperia XZs:n (599 euroa) ja Xperia XA1:n (299 euroa). Xperia XZs:ssä on myös 19 megapikselin Motion Eye -kamera, mutta näytön koossa ja tarkkuudessa on tyydytty 5,2-tuumaisen Full HD -paneeliin. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 820. Xperia XA1:ssä on viiden tuuman HD-paneeli ja MediaTekin Helio P20 -piiri. 23 megapikselin kamera ei tue Motion Eye -tekniikkaa.Xperia XZs ja Xperia XA1 tulevat myyntiin huhtikuussa.