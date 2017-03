Apple suunnittelee iPhonen totaalista uudistamista – Ei vielä tiedä kaikkia ominaisuuksia

on huhuttu repäisevän tänä syksynä julkaisemalla kaikkiaan kolme uutta iPhone-mallia. Puhelimien teknisistä tiedoista on riittänyt paljon puhetta, mutta japanilaisen Mac Otakaran mukaan uutisissa on menty asioiden edelle. Edes Apple ei tiedä mitä se syksyllä julkaisee.Sivuston lähteiden mukaan iPhonen 10-vuotista taivalta juhlistava juhlavuosimalli on edelleen niin sanotussa EVT-vaiheessa (Engineering Verification Test), jossa Apple testaa eri teknologioiden soveltuvuutta. Insinöörien pöydillä liikkuu vielä paljon erilaisia prototyyppimalleja, joissa osassa käytetään kotinäppäintä ja osassa taas ei. Applen on sanottu harkitsevan kotinäppäimestä luopumista ja sormenjälkilukijan integroimista näyttöön.Prototyyppejä voidaan hylätä jos tekniikka ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt tai komponentteja ei pystytä tuottamaan tarpeeksi.Mac Otakaran mukaan iPhone Edition -juhlavuosimallissa testataan eri näyttövaihtoehtoja (IPS -- AMOLED) sekä kuorimateriaaleja (lasi, alumiini ja keramiikka). Suhteellisen varmaa tässä vaiheessa on se, että 5-tuumaiseen iPhone 7s:ään on tulossa kaksoiskamera ja tuki langattomalle lataukselle.Sivuston mukaan iPhone Edition tullaan esittelemään samassa tilaisuudessa iPhone 7s:n ja iPhone 7s Plussan kanssa, mutta myynnin aloitus voi viivästyä hyvinkin paljon.