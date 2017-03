Google Play täytti vuosia – Tässä suosituimmat pelit, sovellukset, albumit ja elokuvat

Googlen sovelluskauppa täytti vuosia tällä viikolla ja yhtiö kertoi kaupan suosituimmista tuotteista. Sovellusten lisäksi myös muuhun viihteeseen laajentanut Google Play täytti 6. maaliskuuta viisi vuotta.



Virallisessa blogissa Google juhlisti viisivuotispäivää kertomalla kaupan suosituimmat tuotteet kategorioittain. Jokaisesta kategoriasta kerrottiin TOP-5.

Listassa nähtiin myös suomalaisväriä, sillä Supercellin suosikkipeli Clash of Clans löytyy suosituimpien pelien listalta. Listat on koottu viiden vuoden ajalta Yhdysvaltojen käyttäjien latausten perusteella.



Sovellusten ja pelien lisäksi Google koosti listat myös kappaleista, albumeista, kirjoista ja elokuvista.



Suosituimmat pelit

Candy Crush Saga

Subway Surfers

Temple Run 2

Despicable Me

Clash of Clans



Suosituimmat sovellukset (ei sisällä esiasennettuja sovelluksia)

Facebook

Facebook Messenger

Pandora Radio

Instagram

Snapchat



Suosituimmat kappaleet

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Lorde - Royals

Taylor Swift - Blank Space

Mark Ronson feat. Bruno Mars - Uptown Funk

Pharrell Williams - Happy



Suosituimmat albumit

Adele - 25

Eminem - The Marshall Mathers LP2 (Deluxe)

Taylor Swift - 1989

Drake - If You're Reading This It's Too Late

Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly



Suosituimmat elokuvat

The Interview

Frozen

Deadpool

Star Wars: The Force Awakens

Guardians of the Galaxy



Suosituimmat kirjat

Fifty Shades of Grey, by E L James

The Hunger Games trilogy, by Suzanne Collins

A Game of Thrones, by George RR Martin

The Fault in Our Stars, by John Green

Gone Girl, by Gillian Flynn