Maksupalvelu Samsung Pay tekee tuloaan Pohjoismaihin

Yksi viime vuosien älypuhelintrendeistä on ollut lähimaksaminen. Tämän kaltaisiin palveluihin on ollut tarjolla NFC-teknologia jo pitkän aikaa, mutta vasta hiljattain omaksuttu sormenjälkilukija on kenties nostanut toimivuuden tarvittavalle tasolle.Tämä tietysti on tarkoittanut, että kaikki suurimmat tekijät alalla ovat kehittäneet omaa ratkaisuaan, jotta pystyisivät omistamaan markkinoista edes osan. Tietysti Google ja Apple ovat suurimpien älypuhelinalustojen omistajina ykköshaastajia, mutta myös Samsung on heittänyt oman lusikkansa soppaan.Samsungin puhelimilla on tietysti valtava valta myyntimääriensä perusteella, ja Samsung Pay voikin olla yksi palveluista, joka yleistyy Suomessa ensimmäisenä. Tästä toivoa herättää uusi tieto , että Samsung on tuomassa palveluaa pian ensimmäisiin Pohjoismaihin.Valitettavasti tällä hetkellä on tiedossa vain, että jo parin vuoden ikään päässyt palvelu laajenee Ruotsiin tämän vuoden aikana, mutta toivottavasti tämä tarkoittaa myös, että Suomi saa palvelun lähiaikoina.Ruotsissa palvelun laajenemisesta Samsung kertoo tilaisuudessa kuluvan kuun 9. päivä eli huomenna. Puhelinvertailu jääkin odottamaan Samsungin kutsua vastaavaan tilaisuuteen Suomessa ja raportoi luonnollisesti uusista käänteistä.