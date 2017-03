Suomalainen pelistudio sai miljoonarahoituksen

Suomalainen pelistudioon hankkinut 5,4 miljoonaa euroa lisää rahoitusta viime viikolla julkaistun uutuuspelin markkinoimista ja uusien pelien kehittämistä varten.Rahoituskierrosta johti uutena sijoittajana ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö EQT Ventures. Mukana olivat myös peliyhtiön aiemmat sijoittajat, kuten Risto Siilasmaan First Fellow Partners Oy.Small Giant Games julkaisi viime viikolla Androidille ja iOS:lle -tyyppisen fantasiaroolipelin, jossa tavoitteena on voittaa vastustaja yhdistelemällä taistelutantereelta löytyviä kilpiä ja lähettää niistä muodostuvia joukkoja hyökkäykseen. Empires & Puzzles -peli on kerännyt tähän mennessä Google Playssä 50 000–100 000 asennusta.Pelistudion portfolioon kuuluvat myös Oddwings Escape ja Rope Racers.