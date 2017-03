Applelta odotetaan isoa muutosta – Jopa 200 000 sovellusta voi lakata toimimasta

Markkinatutkimusyhtiö mukaan lähes 200 000-sovellusta voi lakata toimimasta tämän vuoden aikana, kunjulkaisee uuden version iOS-käyttöjärjestelmästä.Apple on iPhone 5s:n julkaisusta lähtien kannustanut ohjelmistokehittäjiä päivittämään sovelluksensa niin, että ne tukevat 64-bittistä laskentaa. Suurin osa kehittäjistä on hyödyntänyt siirtymäajan ja päivittänyt sovelluksensa 64-bittiseksi. Kaikki eivät ole kuitenkaan reagoinut muutokseen mitenkään ja tänä vuonna he voivat joutua kohtamaan seuraukset siitä: tuki 32-bittisillä sovelluksille voi loppua.Vielä Apple ei ole kertonut aikeistaan lopettaa 32-bittisten ohjelmien tuki, mutta iOS 11:n odotetaan tukevan ainoastaan 64-bittisiä sovelluksia. iOS 10.3:ssa Apple varoittaa 32-bittisen sovelluksen avaamisen yhteydessä, että ohjelma ei välttämättä toimi enää tulevissa iOS-versioissa. Sensor Towerin mukaan App Storesta löytyy noin 187 000 sovellusta, joista ei ole olemassa 64-bittistä versiota.Vuoden 2014 helmikuusta lähtien kaikkien päivitettyjen sovellusten on pitänyt tukea 64-bittisyyttä.