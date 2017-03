Uusia Nokia-puhelimia kehitteillä – Tällaista tekniikkaa niihin povataan

testaa parhaillaan uusia ylempään keskiluokkaan sijoittuvia älypuhelinmallia, kertoo Nokia Power User . Sivusto on nimennyt laitteet Nokia 7:ksi ja Nokia 8:ksi, vaikka niiden lopullisista markkinointinimistä ei olekaan vielä tietoa.Puhelimissa on tarkoitus käyttää Qualcommin Snapdragon 660 -järjestelmäpiirejä, kun esimerkiksi Nokia 5:ssä ja Nokia 6:ssa on käytetään karsitumpaa Snapdragon 430:tä. Näytön koosta sivusto ei puhu mitään, mutta toiseen puhelimista on tulossa Full HD -näyttö ja toiseen taas QHD-tason näyttö. Tähän saakka QHD-resoluution näyttöjä on käytetty lähinnä kalliimman hintaluokan älypuhelimissa.NPU:n mukaan HMD Global aikoisi käyttää ylemmän hintaluokan mid-range-puhelimissaan metallista runkoa. Vaikuttaisi siltä, että HMD Global aikoisi uusilla Nokia-puhelimillaan haastaa erityisesti Samsungin Galaxy A -sarjan puhelimet.