TV-yhtiö paljasti ensi-illan mobiilipelistä tehdylle sarjalle

Mobiilipelit ovat kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana valtaisaksi bisnekseksi, jossa pärjääminen vaatii paitsi hyviä pelejä niin usein myös vahvaa brändiä. Tästä hyvänä esimerkkinä on tietysti suomalainen Rovio, joka on brändännyt vihaiset linnut.Nyt yhdysvaltalainen televisiojätti CBS on kertonut kesän ensi-ilta-aikataulusta, joka sisältää yhden mobiilipelistä tehdyn televisiosarjan. Kyseessä ei ole Angry Birds -sarja tai edes valitettavasti Clash of Clans, joten suomalaista väriä ei nähdä CBS-kesäpäivinä. Sen sijaan televisiosarjan on innoittanut länsinaapurin King-mobiilipelijätin tuttuakin tutumpi Candy Crush -pelisarja.Candy Crushiin perustuva televisiosarja saa ensi-iltansa CBS:llä heinäkuun 9. päivä. Peliohjelmaan on haettu osallistujia jo viime marraskuusta saakka ja valinnat kahden hengen tiimeistä on siten jo tehty. Ohjelmassa tiimit kilpailevat interaktiivisessa pelissä, joka juontaa juurensa Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga ja Candy Crush Jelly Saga -pelien sisältöön.