Samsungilta yllätys – Paljasti jo tietoa Galaxy S8:sta

ei malttanut odottaa ensi viikkoon asti esitelläkseen:n mukana toimitettavan Bixby-tekoälyavustajan , vaan se teki sen jo nyt lehdistötiedotteen muodossa. Yhtiön mukaan se ei ole vain S Voicen uudelleenlämmitetty versio, vaan sisältää paljon toimintoja, joita edes kilpailijat eivät vielä tarjoa.Bixby-avustajan luvataan siis olevan käytännössä Applen Siriä, Amazonin Alexaa ja Google Assistantia älykkäämpi. Samsungin teknologian taustalta löytyy Sirin alkuperäiseen kehittäjätiimiin kuuluneita henkilöitä, jotka alkoivat Applelta lähdettyään työstää tekoälyyn perustuvaa Viv-avustajaa. Samsung osti Vivin viime syksynä.Samsungin mukaan Bixbyä tukevissa ohjelmissa kaikki kosketusnäytön kautta annettavat käskyt voidaan antaa myös puhekäskynä, joten sovellusten käytön pitäisi olla hyvin vaivatonta. Nykyiset avustajat pystyvät lähinnä tekemään muutamia ennalta määriteltyjä tehtäviä, mikä ei tietenkään ole käyttökokemuksen kannalta optimaalista, sillä käyttäjä ei välttämättä tiedä ennakkoon mihin avustajan kyvyt riittävät.Bixby ymmärtää lennosta myös käyttökontekstin, joten käyttäjien antamien komentojen ei tarvitse olla täsmällisiä. Jos käyttäjä käskee Bixbyä lisäämään musiikkikappaleen soittolistaan, Bixby ymmärtää musiikkikappaleen tarkoittavan juuri sitä kappaletta, josta löytyy maininta avoinna olevasta sovelluksesta. Android-maailmassa vastaava ominaisuus on tullut tutuksi Google Now on Tapinä.Samsungin mukaan Bixby kykenee myös käsitelemään käskyjä, joita sille ei ole aiemmin opetettu. Avustaja siis kykenee suorittamaan tehtävän, vaikka komennossa käytettäisiin tuntemattomia sanoja.Huhujen mukaan Galaxy S8:ssa ei olisi kotinäppäintä, minkä takia Samsung on päätynyt lisäämään puhelimen reunaan erillisen näppäimen, jonka avulla Bixbyn saa aktivoitua.