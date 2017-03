Vanha Game Boylle julkaistu Pokemon-peli saatiin toimimaan Apple Watchilla

Viime joulukuusta lähtienomistajat ovat voineet käyttää älykelloaanpelaamiseen, mutta intohimoisimmat Pokémon-fanit ovat varmasti haaveilleet myös mahdollisuudesta pelata vanhoja Game Boylle julkaistuja Pokémon-pelejä Watchilla.Tämä on itse asiassa nyt mahdollista, sillä ohjelmistokehittäjä Gabriel O'Flaherty-Chan on onnistunut porttaamaan iOS:lle aiemmin julkaistun Gambattle-emulaattorin Apple Watchille. WatchOS:lla toimivan emulaattorin värkkääminen ei ollut kuitenkaan mikään triviaali projekti, vaikka lähtökohtana käytettiinkin valmista emulaattoria. Apple Watch ei nimittäin tue OpenGL- tai Metal-rajapintoja, joten grafiikoiden saaminen näytölle oli normaalia haastavampaa.Peli hahmoa ohjataan sormea kuljettamalla pitkin näyttöä ja Game Boyn A-painikkeen virkaa toimittaa näytön painallus. Näytön alareunaan on lisätty virtuaaliset painikkeet B-, Start- ja Select-näppäimille. Kellon kruunulla voi vuorostaan selata listoja ylös ja alas.Aiemmin Apple Watchille on saatu toimimaan esimerkiksi alkuperäinen Doom.