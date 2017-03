Nyt sen saa Androidillekin: Super Mario Run julkaistu

Pöhinää viime vuoden lopulla aiheuttanut on julkaistu nyt Androidille . Tähän saakka mobiilipeli on ollut eksklusiivisesti saatavilla ainoastaan:lle. Apple onkin ottanut aktiivisesti osaa pelin markkinointiin.Super Mario Runin pystyy lataamaan ilmaiseksi Androidille, mutta pelattavaa ei ole kuin kolmen kentän verran. Jos haluaa päästä käsiksi kaikkiin kenttiin ja sisältöihin, on siitä ilosta maksettava 9,99 euroa. Nintendoa on kritisoitu paljon pelin korkeasta hinnasta, mutta yhtiö näyttää olevan tyytyväinen pelin tuottoon eikä ole laskenut hintaa alemmaksi.iOS:llä peli keräsi nopeasti 78 miljoonaa latausta, mutta vain viisi prosenttia pelaajista päätyi ostamaan pääsyn koko peliin. Heikon muuntosuhteen taustalla on epäilty olevan mobiilipeliksi suhteellisen korkean hinta.