Samsungin DeX-telakka Galaxy S8:lle videoesittelyssä

Samsung esitteli eilen kauan odotetut Galaxy S8 -huippupuhelimet, mutta yhtiön repertuaarissa oli tietysti myös lisälaitteita ja -varusteita. Illan merkittävintä lisälaiteantia oli DeX-telakka, joka muuntaa Galaxy S8 -laitteen pöytälaitteeksi.DeXin avulla Galaxy S8:aan saa liitettyä näytön, näppäimistön sekä hiiren. Kyse onkin Microsoftin Continuumin kaltaisesta ominaisuudesta, jossa älypuhelin muuntautuu täysimittaiseksi tietokoneeksi &ndahs; ainakin oheislaitteiden osalta.Telakkaan voi liittää 16:9-kuvasuhteen näytön HDMI-kaapelilla sekä näppäimistön ja hiiren Bluetoothin, langattoman RF:n tai USB:n avulla. Kun laite on liitetty telakkaan, niin älypuhelin aktivoi oman DeX-moodin, joka soveltuu tavallista käyttöliittymää paremmin työpöytäkäyttöön.Käyttöliittymässä on tuki mm. drag and drop -ominaisuudelle, näppäinoikoteille ja tietysti moniajolle. Lisäksi siinä on mahdollista liikuttaa ikkunoita ja muuttaa niiden kokoa tarvittaessa.Tavallisen työpöytäkäyttöliittymän tavoin avoinna olevat sovellukset löytyvät tehtäväpalkista näytön alareunasta. Oikeasta alanurkasta puolestaan löytyvät saapuvat puhelut ja viestit.DeX-telakasta löytyy HDMI-liitäntä, kaksi USB 2.0 -liitäntää, Ethernet-liitäntä sekä USB type-C -liitäntä virralle.