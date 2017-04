Samsungin kyseenalainen Bixby laajenee, mutta miksi?

Samsung on vuosikausia ottanut vinkkejä kilpailevilta yrityksiltä ja yhteistyökumppaneilta, joskus jopa siinä määrin, että siitä on käyty patenttikinaa vuosikausia eri oikeusasteissa. Monesti kyse on kuitenkin vain samankaltaisesta ideasta tai patentoimattomasta toiminnosta, joka halutaan tuoda myös omiin laitteisiin.Tällaiset kopioinnit ovat ymmärrettävä osa kuluttajaelektroniikkaa, kun jokin ominaisuus, esimerkiksi kosketusnäyttö tai sormejälkilukija, nousee niin tärkeään asemaan, että se on tuotava laitteeseen tai muuten kärsii merkittävästä heikkoudesta kilpailijoiden tuotteita vastaan.Aina kopioinnit eivät kuitenkaan osu mihinkään näistä kategorioista.Samsung esitteli uusien Galaxy S8 -huippupuhelimien yhteydessä oman Bixby-ääniavustajan. Käytännössä Googlen Assistantista (aiemmin Now) hiilikopioitu ominaisuus tuotiin niin keskeiseksi osaksi laitteen käyttöä, että sille annettiin kyljestä jopa oma nappi. Omituista kuitenkin on, että Samsung tuo jatkuvasti laitteisiin sovelluksia, jotka löytyvät jo sen käyttämästä Android-alustasta sellaisenaan.Samsung haluaa luoda omaa sovellusekosysteemiään, mutta se nojaa silti lähes täysin Androidiin. Oma Tizen-järjestelmä tai mikään muu TouchWiz-käyttöliittymän laajennos ei ole muodostunut kuluerää suuremmaksi lupaukseksi yhtiön tuleville älypuhelimille.Niinpä Samsungin olisiki voinut odottaa skaalaavansa kustomointia alaspäin ja ottavan mallia esimerkiksi muutamilta kiinalaisvalmistajilta, joiden puhelimista löytyy vain muutamia Androidista poikkeavia ominaisuuksia. Kenties tällöin ominaisuuksiin pystytään keskittymään paremmin ja sitä myöten tarjoamaan aitoa lisäarvoa.Samsung on joka tapauksessa ilmoittautunut ainakin jokseenkin tosissaan ääniavustajakilpaan, jossa jo aiemmin ovat ainakin Google, Apple, Microsoft ja Amazon. Nyt Samsung kertoo , että Bixby on laajenemassa pian uusille kielialueille.Hyvä uutinen, erityisesti, jos Bixby-näppäintä ei pysty asettamaan muulle toiminnolle, kuten tapauksissa, joissa Bixby ei tue käyttäjän omaa äidinkieltä. Julkistuksessa tuetuista kielistä mainittiin ainoastaan englanti ja korea.Valitettavasti tässä vaiheessa tieto kertoo vain saksan kielen liittyvän joukkoon vuoden loppupuolella, joskin todennäköisesti esimerkiksi espanja ja ranska ovat ensimmäisten joukossa. Suomen lisäämisestä ei tässä vaiheessa ole mitään takeita.Täysin toinen kysymys kuitenkin on, että onko Bixby parempi kuin Google Assistant, vaikka kaikki kielet olisivat tuettuja? Samsung on tunnettu laitevalmistajana, ei sovelluskehittäjänä, mutta vaikuttaa, että yhtiö ei ole tätä hyväksynyt, vaikka sille siitä on kerrottu vuosikymmenen ajan.