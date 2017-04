Uberin toiminta kiellettiin – Aikoo valittaa päätöksestä

Italialainen oikeusistuin on määrännyt kyytipalvelutoimintakieltoon maassa. Uber ei saa tarjota kyytejä eikä se saa myöskään mainostaa maassa.Toiminnan lopettamiseen Uberilla on aikaa 10 vuorkautta. Mikäli toiminta kaikesta huolimatta jatkuu määräajan jälkeenkin, voidaan Uberille langettaa 10 000 euron sakko jokaiselta päivältä joina se liikennöi. Uberin ja Italian johtavan taksiliiton välisen kiistan keskiössä oli se, että määritelläänkö Uber liikennöintiyritykseksi vai ei.Taksiliiton mielestä Uber on liikennöintiyritys ja näin ollen sen pitää noudattaa viranomaisten määrittelemiä hintoja. Perinteiset taksit eivät lain takia voi kilpailla Uberin kanssa hinnalla. Uberin mukaan se aikoo valittaa päätöksestä.