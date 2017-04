Galaxy S8:n keskeinen uusi ominaisuus viivästyy pahasti – Aikataulu on auki

Galaxy S8:n yksi keskeisimmistä uusista ominaisuuksista on uusi tekoälypohjainen Bixby-puheavustaja, jonka ajatuksena on Sirin, Alexan ja Google Assitantin tavoin yksinkertaistaa rutiinitehtävien suorittaminen. Sen sijaan että yksinkertaisia tehtäviä laittaisi toimeen kosketusnäyttöä hipelöimällä ja valikoissa kahlaamalla, Bixbyn avulla suoritteet voi tehdä pelkän puhekäskyn avulla.Bixby ei ole pelkästään yksi ominaisuus, vaan se koostuu itse asiassa ainakin neljästä osasta: Visionista, Homesta, Reminderista ja Voicesta. Bixby Visionin avulla puhelimen kamera osaa tulkita kuva-alalla näkyviä kohteita ja käyttäjä voi näin ollen hakea netistä lisätietoa siitä, vaikkei ite tuntisikaan kyseistä nähtävyyttä nimeltä. Bixby Home on taas tarkoitettu älykkääksi hermokeskukseksi, jonka kautta pääsee nopeasti käsiksi kaikkeen mielenkiintoiseen sisältöön. Bixby Remainder on taas tarkoitettu tehtävien järjestämiseen ja aikatauluttamiseen.Tekoälyavustajan keskiössä on kuitenkin puheohjaus, eli Bixby Voice -komponentti. Samsungin mukaan englannin kielen tuki ei kuitenkaan ole saatavilla Galaxy S8:n julkaisun aikaan, vaan se aktivoidaan vasta myöhemmin keväällä. Syytä viivästymiselle ei kerrottu. Samsung ei myöskään kertonut tarkempaa aikataulua koska Bixby Voice tulisi saataville, mutta joka tapauksessa kaikki pitäisi olla valmista kevään aikana.