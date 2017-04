Näytekuvat julki: Tällaisia valokuvia Galaxy S8:lla saa kuvattua

Galaxy S8:n on vakuuttava laite muotoilullisesti ja suorituskykynsä osalta, mutta kamerateknologiassa ei ole otettu tällä kertaa mitään suurempia hyppäyksiä eteenpäin, vaan Samsung luottaa Galaxy S7:stä tuttuun rautaan tänäkin vuonna. Ohjelmistollisia parannuksia kameraan on kuitenkin tehty. Julkaistut näytekuvat kuitenkin osoittavat, että Galaxy S8:lla saa oikeissa käsissä näyttäviä otoksia.Flickr-kuvapalvelussa julkaistut kuvat ovat ammattivalokuvaaja Matthew Cattellin käsialaa ja kuvat on otettu Galaxy S8:lla (SM-G950F). Haastavimmissa kuvausolosuhteissa otetut kuvat on otettu pitkillä valotusajoilla ja alhaisella ISO-arvolla, joten Cattellin apuna on hyvin todennäköisesti ollut kameraa vakauttavia apuvälineitä. Esimerkiksi rannan kuohut on kuvattu neljän ja kahdeksan sekunnin valotusajalla.Apuvälineiden käytössä ei ole kuitenkaan mitään väärää, sillä niitä voivat hyödyntää kaikki kuvaajat. Ei pidä kuitenkaan ajatella, että vastaaviin tuloksiin pääsisi kuka tahansa-kuvaaja vain Galaxy S8:n ostamalla. Kannattaa myös huomata, ettei kuvien väitetä olevan suoraan kamerasta otettuja raakakuvia, vaan kuvia on voitu käsitellä jälkikäteen.