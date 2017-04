Venäjä voitti Googlen – Android avataan kilpailijoille

kilpailuviranomaisen kanssa, minkä johdosta hakukonejätti aikoo muuttaa Android-käyttöjärjestelmän käyttöehtoja maassa. Muutoksen kautta paikallisilla teknologiayhtiöillä on aiempaa parempi mahdollisuus päästä Android-puhelimien oletusohjelmiksi.Tähän asti Google on vaatinut laitevalmistajia lisäämään (yksinoikeudella) sen hakukoneen, sovelluskaupan ja muut verkkopalvelut kaikkiin Android-laitteisiin. Kilpailuviranomaiset ympäri maailman ovat tutkineet Googlen sopimusehtoja suurennuslasin alla ja ne otettiin syyniin myös Venäjällä, jossa viranomaiset totesivat ehtojen olevan laittomia jo vuonna 2015. Googlelle määrättiin noin 438 miljoonan ruplan sakot (7,4 miljoonaa euroa).Sovinnon myötä Google suostuu luopumaan yksinoikeusvaatimuksesta, joten laitevalmistajat voivat ladata puhelimiin myös Google kilpailijoiden palveluita. Venäjällä myytäviin laitteisiin on tulossa myös työkalu, jolla voi valita laitteensa oletushakukoneen. Venäjällä suosituin hakukone on paikallinen Yandex.