Miten perua lähetetty WhatsApp-viesti? Se on mahdollista pian

WhatsApp beta for Android 2.17.151: when you share your live location, WhatsApp will share it as a "live" message. #hidden pic.twitter.com/1RuX1V80Ih — WABetaInfo (@WABetaInfo) 17. huhtikuuta 2017



on alati kehittyvä sovellus, joten sen käyttö viestiohjelmana paranee lähes päivittäin. Ohjelman beta-versioista paljastuu hyvissä ajoin etukäteen millaisia uusia ominaisuuksia yli miljardin whatsaappaajan ulottuville on tulossa.Beta-versioissa tapahtuvia muutoksia seuraavan Twitter-käyttäjä @WABetaInfon mukaan iOS- ja Android-sovelluksiin on tulossa ainakin mahdollisuus jakaa livenä oma sijainti. Jo nykyään oman sijainnin lähetys on mahdollista, mutta kyse on staattisesta tiedosta: sijainti ei muutu jos olet liikkeessä. Live location -ominaisuuden avulla kaverisi näkevät tarkalleen missä paikassa olet milloinkin.Ominaisuus on kätevä jos olet esimerkiksi sopinut tapaamisen kaverisi kanssa ja haluat tarkistaa kuinka kauan hänellä vielä kestää tulla paikanpäälle. Oman sijainnin "broadcastaukselle" voi määrittää joko aikarajoituksen tai sen voi asettaa jakamaan sijaintitietoa kunnes ominaisuus suljetaan.WABetaInfon mukaan WhatsApp on lisäämässä pikaviestimeensä myös mahdollisuuden perua lähetetty viesti viiden minuutin sisällä. Web-palvelussa aikamäärettä voi muokata haluamakseen. Ominaisuuden teknisestä toteutuksesta ei kerrottu paljoakaan, mutta ilmeisesti jo vastaanotettua viestiä ei voi poistaa, vaan peruutus onnistuu ainoastaan jos viesti on lähetetty, mutta ei vielä päätynyt vastaanottajalle.Julkaistun ruutukaappauksen perusteella WhatsAppin Windows Phone -versioon olisi tulossa lisäksi mahdollisuus vaihtaa omaan tiliin sidottua puhelinnumeroa.