Tamperelainen Hydraulic Press Channel ja Johannes Linnama ovat tehneet mobiilipelin, joka antaa pelaajalle mahdollisuuden kokeilla esineiden murskausta hydraulisella prässillä.Hydraulic Press Pocket sisältää yli sata murskattavaa esinettä ja mahdollisuuden kehittää prässiä, jotta kovimpienkin esineiden murskaus onnistuisi.Hydraulic Press Pocketin voi ladata Androidille Google Play -kaupasta ja iOS:lle App Storesta . Pelissä on mahdollisuus tehdä sovelluksen sisäisiä ostoja. Peli on alusta loppuun Johannes Linnaman kehittämä ja se on kerännyt nopeasti Google Playssä nopealla aikataululla yli 10 000 latausta.