Hyökkääkö Apple seuraavaksi pankkien apajille? Keskustelut ovat käynnissä

Pankit ovat Suomessakin yrittäneet luoda uusia digitaalisia palveluita muun muassa henkilöiden välisen nopean ja kitkattoman rahasiirron mahdollistamiseksi. Danske Bank on markkinoinnut omaa-sovellusta, jonka avulla voi siirtää rahaa kavereille. Pankkien sovellukset voivat kuitenkin olla kilpailullisesti altavastaajan asemassa, sillä muutkin yhtiöt haluavat apajille.Yksi näistä yhtiöistä on tietysti Apple, joka on onnistunut kaappaamaan massiivisen palan high-end-älypuhelimien markkinoista. Yhtiö on kehittänyt puhelimiinsa Apple Pay -mobiilimaksuominaisuuden, jonka avulla iPhone-käyttäjä voi tehdä langattomai lähimaksuja esimerkiksi kaupoissa ja ravintoloissa, mutta maksujärjestelmä toimii myös verkkokaupoissa. Re/code-verkkosivuston mukaan Apple haluaa laajentaa Apple Payn toiminnallisuutta myös ihmisten väliseen rahaliikenteeseen eli niin sanottuun P2P-maksamiseen (peer-to-peer). Vanhemmat voisivat esimerkiksi maksaa nopeasti iPhonelle viikkorahan lapsilleen, joilla pitäisi tietysti olla myös jokin Apple Paytä tukeva laite. Re/coden mukaan Applen tavoitteena on lisätä P2P-maksaminen Apple Payhin vielä tämän vuoden aikana.Käytännössä Apple Pay voisi siis syödä pohjan Dansken MobilePay-sovellukselta jos Apple Pay lanseerataan joskus myös Suomessa. Toisaalta pankkien omien palveluiden vahvuutena on alustariippumattomuus.