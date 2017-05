Gmailin Android-sovellus osaa nyt varoa phishing-huijauksia

Google on tuonut Gmailin Android-sovellukselle uuden tietoturvapäivityksen tänään. G Suite -blogissa yhtiö kertoo, että sovellus osaa nyt varoittaa käyttäjää huijausyrityksistä.Blogimerkinnässä kerrotaan, että Gmail-sovellus tunnistaa nyt epäilyttävät linkit ja niitä klikatessa se varoittaa käyttäjää, että kyseessä voi olla esimerkiksi väärennetty sivusto. Väärennetyllä sivustolla voidaan yrittää kalastella (phishing) pankkitietoja, henkilötietoja tai muuta arkaluontoista materiaalia käyttäjältä.Kuten oheinen kuva (klikkaa suuremmaksi) osoittaa, niin käyttäjä voi ilmoittaa viestin linkistä, että hänen mukaansa kyseessä ei ole huijausyritys.Tietojen kalastelu Google-alustoilla on erittäin ajankohtaista juuri nyt. Kerroimme juuri Google Docs -palvelua hyväksikäyttävästä huijauksesta , joka on levinnyt sähköpostien välityksellä jopa miljoonalle Gmail-käyttäjälle. Uusi Android-sovelluksen ominaisuus ei kuitenkaan tässä tapauksessa olisi todennäköisesti varoittanut käyttäjää, sillä linkki vei aluksi ilmeisesti aitoon Google Docs -osoitteeseen.Google on tosin jo estänyt myös kyseisen Google Docs -huijauksen.