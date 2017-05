Huima puhelin tarjoaa iPhonen akkua viisi kertaa suuremman akun

Kiinalaisvalmistaja Oukitel ei ole kovinkaan tunnettu Suomessa, liekö edes kotimaassaan. Yhtiö ei kuulu suurimpiin älypuhelinvalmistajiin Kiinassa, mutta on löytänyt tiensä otsikoihin erikoisen uutuustuotteensa ansiosta.Oukitelin uusi Android-puhelin ei ole kenties teknisesti kilpailijoidensa huippulaitteiden veroinen, mutta sillä on hihassa yksi ässä: akku. K10000 Pro -mallinimellä varustetun puhelimen on määrä olla jonkinlainen "kuningaspuhelin" Oukitelin promomateriaalien perusteella, ja tällä yhdellä osa-alueella se sitä onkin.Oukitel K10000 Pro sisältää nimensä mukaisesti 10 000 milliampeeritunnin akun. Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa akkukapasiteetin suhteista hieman, mikäli tavanomaisen älypuhelimen milliampeerimäärät ovat hieman unohtuneet.Esimerkiksi uusimmassa tavallisenkokoisessa iPhonessa on akkukapasiteettia vajaat 2000 milliampeerituntia eli yli viisi kertaa vähemmän kuin K10000 Pro:ssa. Toki iPhone on tavallisestikin ollut markkinoiden Android-vaihtoehtoja perässä näissä lukemissa, mutta vaikkapa Galaxy S8:ssa on on pitkälti alle kolmannes (3000mAh) kiinalaisvalmistajan laitten kapasiteetista.Kyse ei ole ole kuitenkaan ensimmäisestä Oukitelin puhelimesta, jossa on näin huima akku. K10000 Pro on seuraaja yhtiön parin vuoden takaisella K10000:lle, joka on nyt uusittu. Oukitel kertoo The Vergen mukaan myös, että akku on edeltäjän tavoin huippunopeasti ladattavissa ja sen saa täyteen tarvittaessa vain noin 3,5 tunnissa.Valitettavasti akut ovat melko painavia ja tämä tarkoittaa, että Oukitelin uutuuslaite painaa n. 292.5 grammaa eli liki kaksi kertaa Galaxy S8:n verran.Laitteen muusta tekniikasta ei ole paljon jälkipolville kertomista. 5,5 tuuman Full HD -kosketusnäyttö, 3 gigatavua RAM-muistia, 32 gigatavun tallennustila ja MediaTekin keskisarjan piiri ovat nykyaikana tavallista keskihintaluokan laitteissa.Oukitel ei ole paljastanut vielä hinta- tai saatavuustietoja.